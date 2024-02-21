Блинкен призвал отказаться от «жен» и «сыновей». Вы готовы стать биомассой?

Фото: IMAGO/Irmantas Gelunas/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал сотрудников Госдепа избегать таких слов, как «муж», «жена», «отец», «мать», «сын», «дочь». То же самое касается термина «рабочая сила» (manpower), что в буквальном переводе — «мужская сила». Отныне будет принято считать корректными такие слова, как «супруг», «люди», «родитель», «партнер» и так далее. Рекомендовано также постараться забыть знаменитое обращение: Ladies and gentlemen! («Дамы и господа!») Вот тебе раз! Только-только наши ведущие тожественных мероприятий научились произносить это приветствие естественно и непринужденно, как тренд поменялся. Не возвращаться же к гендерно-неопределенному «Товарищи»?

«Толерантность» — не абсурд, а программа

Нам плевать, как за океаном и в Европе сходят с ума. Но прежде чем решить, что маразм президента Байдена, оказывается, передается воздушно-капельным путем, давайте попытаемся понять, а нет ли во всем этом неких осмысленных действий или даже программы? Что прячется за этим фальшивым понятием — «толерантность»? Тоже, кстати, термин, сильно поменявший окраску и ныне сияющий всеми цветами радуги.

Процесс на Западе, который можно условно назвать дорогой в гендерную нейтральность, на наших глазах из невинной терпимости стал превращаться в агрессивную пропаганду. Операции по смене пола, странные марши, однополые браки, всевозможные каминг-ауты и отмена традиционных терминов, различающих мужчину и женщину. Все это на глазах превратилось в политику большинства европейских государств.

Вспомните дикий случай, когда от переизбытка чувств президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес чмокнул футболистку Дженнифер Эрмосо после победы женской сборной Испании на чемпионате мира. Какой же вой поднялся в западном обществе. Несчастный вынужден был подать в отставку.

Фото: IMAGO/Richard Callis / SPP/Global Look Press Президент испанской Федерации футбола RFEF Луис Рубиалес целует Дженни Эрмосо

Сама схема отлично отработана

Вначале идет вброс очередной идеи по размыванию понятий «он» и «она» либо по защите интересов секс-меньшинств. Затем идет «тест-драйв» этой темы прикормленными средствами массовой информации. По ходу «обкатки» идеи пропаганда становится все менее нейтральной и приобретает агрессивные черты. Когда же общество в значительной мере приучается к тому, что прежде казалось диким, появляется закон.

Хочется верить до сих пор, что принимается он вопреки мнению послушного большинства. Но на первых порах этого вполне достаточно, чтобы не останавливать процесс. Какой именно процесс? Все зависит от того, хорошо ли мы понимаем, сколько детей может появиться на свет в однополом браке.

А представьте, что эта «терпимость» с годами расползется по свету, перекинется на новые государства, охватит новые территории. Конечно, на пути к мировому бесплодию встанут страны и народы, исповедующие традиционные ценности. Но против таких стран у США есть давно опробованные сценарии сокращения населения. Сегодня реальными жертвами этой англо-саксонской политики стали два славянских народа, которые пытались стравить десятилетиями: Россия и Украина.

Кто же стоит за всем этим?

Полагаю, ответ найти не так уж сложно. Все чаще нам приходится слышать о существовании некоего «золотого миллиарда», элитного западного сообщества, целью которого является перераспределение мировых благ в свою пользу.

Существует ли в реальности доктрина сокращения населения Земли, судить вам. И пусть никого не смущает, что этот процесс мог бы занять годы, десятилетия. На Западе привыкли играть вдолгую, «работая» на поколения своих внуков и правнуков. Да, вы не ослышались: внуков и правнуков. Между прочим, сам господин Блинкен женат не на № 2, а на женщине Эван Райан, и у них двое детей: мальчик и девочка.

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