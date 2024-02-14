Адские пляски с детьми у Борреля: как Россия стала традиционной Европой

Фото: Carlos Luj/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обошедшее мировой интернет вирусное видео из испанской глубинки кого-то потрясло, кого-то возмутило. А кто-то равнодушно передернул плечами: о времена, о нравы! Действительно, зрелище дефилирующих на карнавальном шествии в городке Торревьеха подростков неопределенного пола, обряженных в парики, в туфли на каблуке, в чулки с подвязками и с заклеенными сосками может сильно травмировать неподготовленного зрителя.

Не менее удивительным был и лозунг шествия Рrometer hasta meter, который мог быть переведен как «пообещать вставить» и при всей своей двусмысленности отсылал все-таки к испанским политическим реалиям и ходовым партийным слоганам. Да и участники карнавала несли, помимо радужных флагов, карикатуры на ведущие испанские политические партии — PSOE, РР, Vox, Podemos. Иными словами, зрелище было абсолютно фантасмагорическое.

Уроки окна Овертона

Конечно, испанское зрелище в эмоциональном плане было посильнее просто картинок единых туалетов или фоток листовок с пропагандой возможности смены пола в европейских детских садах. Но не трудно понять, что такие вызывающие дефиле подростков в образе «существ» с низкой социальной ответственностью не просто вершина сомнительного айсберга, но результат сознательной политики левацкой интеллигенции при власти. Причем власти в первую очередь над умами во всех ее проявлениях — от медиа до контроля над образованием.

Вот в свое время был выдвинут вполне пристойный лозунг реабилитации «униженных и оскорбленных» — этнических, социальных и групп «по весьма специфическим интересам». Которые, дескать, долгое время подвергались непозволительной дискриминации и общественному остракизму.

И, естественно, в числе таких реабилитированных оказались сограждане нетрадиционной сексуальной ориентации. Ведь прежде такое разоблачение могло привести к концу карьеры, изгнанию из привычного круга общения. Недаром ведь многие политики были завербованы разными разведками, обладавшими информацией об их интимных предпочтениях.

Но, как часто бывало, реабилитация стала превращаться в реванш. И вот уже герой французской комедии, испугавшись увольнения, объявляет себя геем, а значит, неприкасаемым. А дальше — постепенное расширение допустимости по принципу окна Овертона: трансгендеры, 30 полов, собственное осознание принадлежности к одному из них, допустимость педофилии как одной из естественных ориентаций.

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Не оскорбляйте словом «педофил»

Конечно, именно подростки — всегда первые жертвы изощренной пропаганды, которая маскируется под бойкие общественные тренды, моду или стиль жизни. Даже хиппи, «дети-цветы» шестидесятых, не теряли собственной человеческой и половой идентичности. Их внуки, одурманенные абсолютной свободой самоидентификации, готовы сменить не только пол, но объявить себя гуманоидом или рептилоидом.

Под таким прессингом стираются не только личностные, но и национальные особенности. Не будь у дефилирующих подростков из Торревьехи флагов Испании и провинции Аликанте, их легко можно было бы принять за итальянцев или немцев. И листовки, призывающие детишек не бояться пристающих к ним незнакомцев, не кричать и не плакать, а главное — не обижать их словом «педофил», распространяются сразу на многих языках.

Россия как старая Европа

Можно, конечно, строить различные конспирологические теории о деятельности «мирового правительства» и прочих тайных сил, решивших переформатировать человечество, постепенно превращая его в биомассу с подавленным сознанием. Но если, глядя на картинку такого парада, несколько семей наших соотечественников решат вернуться на родину, то, значит, видос сработал. Только не так, как кто-то предполагал.

Россия в ее нынешнем здоровом консервативном имидже с поддержанием семейных и религиозных традиций все больше напоминает старую Европу, какой многие ее прежде знали. И Россия действительно становится традиционной Европой, привлекающей к себе все больше жителей Старого Света.

Не угроза, а свежий ветер с Востока.

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