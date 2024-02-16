Почему американец Карлсон хвалит Россию больше, чем сами россияне

Фото: kremlin

Такер Карлсон

Такер Карлсон выложил в интернет несколько роликов о жизни в России. В одном он посещает ресторан быстрого питания «Вкусно и точка», в другом — сравнивает российское метро с американским (и кадры играют не в пользу последнего). Ролики вызвали бурный отклик — как у россиян, так и за рубежом. В США обсуждают Россию с новой, непривычной стороны.

А где люди с песьими головами?

На протяжении многих лет наша страна в западных СМИ демонизировалась настолько, что очень многие поверили, что у ядерного реактора медведь согревается игрой на балалайке. Стоит только вспомнить массовые жалобы украинцев на то, что русские, якобы, пришли за чайниками и стиральными машинками.

Неудивительно, что среднестатистический американец, не погруженный в наши реалии, хотя бы отчасти мог верить тому, что пишут в газетах. И представлял себе далекую холодную Россию серой, страшной, неблагоустроенной. Где на фоне колючей проволоки ходят люди с песьими головами.

А увидел — то, что увидел. Чистый, современный город. Неудивительно, что поднялся ажиотаж. Столько лет создаваемый образ был разрушен. Как, собственно, и образ президента-тирана.

А что у нас на самом деле?

Глядя на работы Карлсона, я, гражданка России, всю жизнь живущая в своей стране, вспоминала один старый советский анекдот. Тот, где Абрам спрашивает Рабиновича, почему тот читает антисемитскую прессу, и получает ответ:

А очень просто. Сперва я читал еврейские газеты. Там такая депрессия, скажу я вам. Все хотят евреев изничтожить, кругом антисемитизм, притеснения, проблемы, все плачут... Я буквально спать не мог! А теперь я читаю антисемитскую прессу — и что вы думаете? Сплошная радость. Евреи, оказывается, правят миром, они все захватили, они самые богатые, они везде все решают...

Вот так же и автор этой колонки. Выхожу на улицу — дороги не везде почищены, снег где-то валится с крыш. В прессе — прорывы труб, в транспорте все вечно недовольны.

Включаю Такера Карлосана — а мы живем в лучшей стране в мире, и все остальные страны нам завидуют! Как говорилось в заставке к одной юмористической передаче.

Если серьезно — понятно, что за пару дней американский журналист попросту не смог бы не только вскрыть, но и увидеть какие-то социальные проблемы и неурядицы. А они безусловно есть!

Но главное — сам образ страшной и неблагополучной страны удалось разрушить. Теперь среднестатистический американец понимает, что здесь живут такие же люди, во вполне комфортных условиях. Если сравнивать с 90-ми, эпохой нищеты и очередей, конечно, невозможно не радоваться.

За что, собственно, Карлсону и спасибо.

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