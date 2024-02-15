Такер Карлсон в ушанке «признался» в любви к России в центре Нью-Йорка На здании в Нью-Йорке появилось поздравление с Днем влюбленных от Карлсона

Фото: kremlin

Такер Карлсон

На Таймс-сквер в центре Нью-Йорка появилась «валентинка» от американского журналиста Такера Карлсона. Видео публикуют очевидцы в Twitter (X). На одном из экранов экс-ведущий Fox News предстал в традиционной русской шапке-ушанке и «признался» в любви к России.

На вопрос, что такое любовь, в видео дается ответ: «Любовь — это Россия». Вероятно, кто-то таким образом решил пошутить о недавней поездке американца в Москву.

Ранее Карлсон после посещения Москвы признался, что его восхитила станция метро «Киевская». Он также провел сравнение с американским метрополитеном. По инфраструктуре можно понять то или иное общество, отметил Карлсон. Его поразило, как выглядит станция, открытая в марте 1954-го. Карлсон также посетил один из продуктовых магазинов Москвы, отметив более низкие цены по сравнению с США.

Кроме того, Карлсон сделал обзор на еду из «Вкусно — и точка». Он заказал в одном из московских ресторанов быстрого питания два чизбургера, картошку фри, колу, а также кусок шоколадного торта. По его словам, по вкусу это те же блюда, что в американском «Макдоналдсе», только без ГМО.

Как считает сенатор Айрат Гибатдинов, новые видео о жизни в Москве, опубликованные американским журналистом, развеют мифы о России. По его словам, именно это и стало главной целью визита Карлсона в РФ.