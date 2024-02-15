Такер Карлсон сделал обзор на еду из «Вкусно — и точка» Такер Карлсон назвал превосходной еду из «Вкусно — и точка»

Фото: kremlin

Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон, который приезжал в Москву брать интервью у президента Владимира Путина, сделал обзор на еду из «Вкусно — и точка». Он заказал два чизбургера, картошку фри, колу, а также кусок шоколадного торта. По его словам, по вкусу это те же блюда, что в американском «Макдоналдсе», только без ГМО.

Это превосходно, в точности то же самое. Моя первая мысль: мне не стоило есть это дерьмо, но мне нравится, — отметил Карлсон на своем сайте.

По его словам, он избегает фастфуда из-за опасений за фигуру, но купленное доест за камерой. Журналист восхитился не только вкусом российских блюд, но и их стоимостью.

7 февраля в Сети появились кадры, как Такер Карлсон ждет свой заказ в одном из московских ресторанов «Вкусно — и точка». Узнавшие журналиста россияне воспользовались случаем и сделали фото с ним.

В свою очередь, пресс-служба сети ресторанов подтвердила NEWS.ru, что американский журналист посетил одно из столичных заведений. По ее данным, экс-ведущий Fox News брал заказ навынос. В общепите убеждены, что американцу наверняка понравилось меню ресторана.

До этого стало известно, что Такер Карлсон посетил столичный супермаркет, где приобрел курицу, хлеб, апельсины и десерт. Уточняется, что журналист купил продукты в ТЦ «Гагаринский».