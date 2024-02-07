Шопинг Такера Карлсона в московском супермаркете попал на видео Такер Карлсон купил курицу и хлеб в московском супермаркете

Фото: Zuma\TASS

Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон приобрел в одном из московских супермаркетов курицу, хлеб, апельсины и десерт. По данным «Москва24», журналист купил продукты в ТЦ «Гагаринский».

На опубликованном в Сети видео видно, как экс-телеведущий Fox News в окружении спутников стоит возле полной продуктов тележки и улыбается.

Также Карлсон был замечен в заведении сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Там он взял заказ навынос. В общепите выразили уверенность, что американцу понравилось обновленное меню ресторана.

Накануне, 6 февраля, журналист взял интервью у президента РФ Владимира Путина, которое пока не обнародовано. Представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что интервью с Путиным выйдет тогда, когда сам Карлсон будет готов его опубликовать. При этом он назвал абсолютным фейком появление выдержек из стенограммы беседы Карлсона с главой российского государства.

Ранее Карлсон заявил, что самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было. При этом он объяснил, что приехал в Россию «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США», чтобы донести до граждан своей страны суть происходящих на Украине событий.