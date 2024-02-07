Поход Такера Карлсона во «Вкусно — и точка» попал на видео Такер Карлсон сфотографировался с посетителями «Вкусно — и точка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский журналист Такер Карлсон попал на видео в московском ресторане сети быстрого питания «Вкусно — и точка». В ролике, опубликованном в Telegram-канале Mash, видно, как американец ждет свой заказ. Фотографиями и видео поделились подписчики канала.

Также известно, что журналист уже успел побывать в ряде мест в Москве и пообщаться с жителями столицы. По данным Mash, Карлсон сфотографировался с москвичом Дмитрием, отмечающим День рождения, побывал на АЗС неподалеку, заправился местным бензином.

По данным канала, 1 февраля Карлсон ужинал на Патриарших прудах, где подписал открытку и принял в подарок коробку конфет «Птичье молоко». Он желал удачи всем своим собеседникам, а в ответ на вопрос о политиках США сунул два пальца в рот и назвал их глупыми.

Кроме того, Такер Карлсон посетил столичный супермаркет, где приобрел курицу, хлеб, апельсины и десерт. Уточняется, что журналист купил продукты в ТЦ «Гагаринский».

Пресс-служба сети быстрого питания «Вкусно — и точка» подтвердила NEWS.ru, что американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву для интервью с президентом России Владимиром Путиным, посетил одно из столичных заведений. По ее данным, экс-ведущий Fox News брал заказ навынос. В общепите убеждены, что американцу наверняка понравилось меню ресторана.