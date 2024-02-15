В Совфеде ответили на новые видео Карлсона о жизни в России Сенатор Гибатдинов: видео Карлсона из Москвы развеют русофобские мифы о России

Фото: /Kremlin.ru

Новые видео о жизни в Москве, опубликованные американским журналистом Такером Карлсоном, развеют мифы о России, рассказал NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, именно это и стало главной целью визита Карлсона в РФ.

Уверен, что, кроме самого интервью [с президентом России Владимиром Путиным], главной целью визита Такера являлось приоткрыть этот занавес и развеять мифы, созданные Западом. Он показал, что Россия — одна из передовых стран, наши люди умны, образованны, приветливы. У нас прекрасная инфраструктура, созданы все необходимые условия для жизни, — добавил Гибатдинов.

Он подчеркнул: «после просмотра подобных видео думающие жители западных стран перестанут считать РФ чем-то страшным и пугающим». Собеседник напомнил, что «в доковидные времена РФ ежегодно посещали сотни тысяч туристов и каждый из них был приятно удивлен радушием и добротой нашего народа».

Зачастую иностранные туристы прямо говорили: «это не то, чего мы ожидали. Нам всегда говорили, что русские злые и жестокие люди, а на самом деле это неправда». Поэтому здорово, что подобные ролики выходят в свет — это действительно поможет преодолеть ту волну русофобства, которая была спровоцирована правительством США, — подытожил Гибатдинов.

Ранее Карлсон после посещения Москвы на своей странице в Twitter (Х) признался, что его восхитила станция метро «Киевская». Он также провел сравнение с американским метрополитеном. По инфраструктуре можно понять то или иное общество, отметил Карлсон. Его поразило, как выглядит станция, открытая в марте 1954-го. Карлсон также посетил один из продуктовых магазинов Москвы, отметив более низкие цены по сравнению с США.