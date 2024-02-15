Такер Карлсон восхитился одной из станций метро в Москве Карлсон признался в восхищении станцией метро «Киевская» в Москве

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон после посещения Москвы на своей странице в Twitter (Х) признался, что его восхитила станция метро «Киевская», и сравнил ее с американским метрополитеном. Карлсон отметил, что по инфраструктуре можно понять то или иное общество, отметил Карлсон. Его поразило, как выглядит станция, построенная, по словам экс-телеведущего, 70 лет назад при Иосифе Сталине. Между тем станция была открыта в 1954 году, спустя год после смерти Сталина.

Как так получается, что у России <...> есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране, — восхитился журналист.

В московском метро не оказалось грязи, граффити или бомжей, присущих американским станциям, добавил он. Особое внимание Карлсон обратил на чистоту и порядок на «Киевской».

Ранее президент России Владимир Путин признался, что не получил «полного удовольствия» от интервью с американским журналистом, потому что тот лишил его возможности давать острые ответы на жесткие вопросы. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства пояснил, что вместо напряженной беседы Карлсон выбрал тактику терпеливого слушателя.

Однако президент счел хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью и дали оценки, пусть и негативные. Политик поблагодарил экс-телеведущего Карлсона как посредника в коммуникации, которая некоторое время назад прервалась не по вине России.