Большой театр, метро, магазины: нашел ли Карлсон «ложку варенья» в Москве

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Такер Карлсон

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным позволило показать миллионам людей по всему миру, как выглядит столица России. Какого мнения Карлсон остался о Москве, где он успел побывать, что ему понравилось?

Что Такер Карлсон сказал о Москве

Выступая на Всемирном саммите государственного управления в Дубае, американский журналист признался, что гораздо больше встречи с Владимиром Путиным его шокировала столица России.

«За восемь дней, которые я провел в Москве, самым радикализирующим [против США] не был лидер этой страны. Что было очень шокирующим, очень тревожным — был город Москва, где я раньше никогда не был, он был настолько лучше, чем любой город в моей стране. Настолько чище, несколько эстетически приятнее (архитектура, еда, услуги), чем любой город в США», — признался Карлсон.

Как Карлсон попал в Большой театр

Журналист прибыл в Москву 1 февраля рейсом Turkish Airlines. О первых днях его пребывания в России нет информации, однако 3 февраля Карлсона заметили в Большом театре. Как сообщил Telegram-канал Mash, американец пошел на балет «Спартак», который идет на Исторической сцене. Судя по фото, он занял место в одной из лож.

На следующий день журналист побывал на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, а позже сходил в ресторан «Вкусно — и точка» на станции метро «Киевская».

Фото: Максим Блинов/РИА новости Такер Карлсон

Как Карлсон сходил в супермаркет в Москве

По информации Mash, 7 февраля после обеда в фастфуде Такер Карлсон отправился в гипермаркет «Ашан». В российских СМИ появились фотографии, сделанные очевидцами, которые узнали журналиста. На видео Карлсон рассказал о своих впечатлениях в магазине: «Сначала я был изумлен, а потом почувствовал настоящее негодование».

«Все мы, кто закупал продукты, были из США, мы не обращали внимание на цены, просто набрали тележку еды, чтобы есть ее всю неделю. И у нас на всех получилось около $400. У меня вышло $104», — рассказал журналист, показывая итоговую стоимость товаров на кассе — почти 9500 рублей за 44 позиции.

По словам Карлсона, он был изумлен тем, что целая тележка еды обошлась ему так дешево.

«И в этот момент начинаешь понимать, что идеология, возможно, не так уж важна. Если [властям] взять уровень жизни людей и так опустить его грязными делишками, преступностью и инфляцией, чтобы они просто не могли купить, что хотят, — тогда людям будет неважно, что им говорят, хороший вы человек или нет, они просто видят, что их жизнь в стране разрушается. Именно так поступили наши власти в США. И когда идешь в российский гипермаркет — „самое сердце зла“ — и видишь, какие тут цены и что берут люди, это настраивает радикально против наших вождей. По крайней мере, я это почувствовал», — рассказал Такер Карлсон.

Фото: kremlin.ru Такер Карлсон

Почему Карлсона восхитило московское метро

В отдельном видео журналист рассказал о том, что был «шокирован» московским метро. По словам Карлсона, «понять, как живут люди, можно по тем местам, где они собираются в массы ежедневно». Он показал примеры того, что происходит в американской подземке: неопрятные граффити на окнах поездов; бездомного, спящего на полу у стены; крысу, которая на рельсах деловито тащит найденную человеческую еду.

«Мы были шокированы тем, что мы увидели или, точнее, не увидели. Тут нет граффити, нет грязи, нет дурных запахов, нет бомжей, нет наркоманов, нет насильников и людей, которые хотят столкнуть тебя под поезд или убить. Нет. Тут идеально чисто и полный порядок. Как вы это объясните? Как в России, стране, которая, как нам сказали, является „бензоколонкой с ядерным оружием“, есть станция метро, которая выглядит лучше, чем что угодно, что можно увидеть в нашей стране?» — раздраженно обратился Карлсон к «людям, которые за это отвечают».

Далее в видео камера под классическую музыку путешествует вдоль вестибюля станции метро «Киевская», демонстрируя на пилонах станции мозаичные фризы работы лауреата Сталинской премии Григория Опрышко, Александра Мызина и Александра Иванова, ограждения пешеходных переходов, торцевое смальтовое панно с мозаичным портретом Ленина и современный поезд метрополитена.

Как отреагировали москвичи на приезд Карлсона

Жители столицы спокойно, доброжелательно и с юмором отнеслись к приезду Карлсона в Москву. Соответственно его фамилии, которая отсылает с мультипликационному персонажу, пользователи Сети обыграли знакомство журналиста с городом.

«Надеюсь, Карлсону досталась хотя бы ложечка варенья», — пишет Иван в соцсетях.

«А Такера никто не видел с Малышом? Это уголовная статья», — иронизирует Наталья.

Часть пользователей выразили надежду, что приезд известной персоны сыграет на руку имиджу российской столицы и привлечет больше туристов из западных стран.

«Как бы активно ни освещался его прилет с политической точки зрение, самое главное — то, что он показывает в соцсетях подписчикам. Пусть они увидят, каково жить в лучшем городе на планете», — написала Илона.

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