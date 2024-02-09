«Настоящий государственный муж». Британцы восхитились интервью с Путиным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Британский журналист раскритиковал интервью Владимира Путина, назвав его «скучным» и «глупым», однако столкнулся с жестким ответом в Сети. Кто встал на защиту Путина, что они говорят, почему восхищены президентом России?

За что Daily Mail раскритиковала интервью Путина

74-летний британский журналист Эндрю Нил раскритиковал американского коллегу Такера Карлсона из-за интервью, которое тот взял у президента России. В своей колонке в Daily Mail политический комментатор обвинил Карлсона в нежелании задавать Путину «неприятные вопросы».

Путин, по словам британского журналиста, «захватил» интервью и вместо того, чтобы отвечать на вопрос о причинах конфликта на Украине, начал лекцию по истории Восточной Европы.

«[Такер Карлсон] оказался в заложниках. <...> Это, наверное, было пыткой. Те из нас, кто прилежно смотрел этот двухчасовой фестиваль зевоты, стремительно теряли волю к жизни», — утверждает Эндрю Нил.

Журналист поставил под сомнение каждое ключевое высказывание Путина в ходе интервью, не приводя контраргументов. В целом интервью он назвал «слабым» и «скучным», однако способным оказать влияние в США.

«Каким бы ни было это интервью смехотворным и скучным, оно нанесет ущерб Америке. MAGA-республиканцы (сторонники Дональда Трампа. — NEWS.ru) уже начали ограничивать военную помощь Украине. Это подрывает труд президента Зеленского. Поздравляю, Такер», — объявил Эндрю Нил.

После этого британский журналист пришел к выводу о «безумии» Владимира Путина.

«Это интервью раскрыло <...>, что президент Путин испуган, изолирован, безумен, зол и опасен и живет в своем собственном русском мире. <...> [А Такер Карлсон потерял журналистскую хватку] и был выброшен к безумным сторонникам теорий заговоров. А теперь, когда ему слова не дал вставить стареющий президент, он получает почетное звание дурака», — объявил британский журналист.

Фото: kremlin.ru

Что пишут об интервью Путина британцы

В комментариях Daily Mail граждане Великобритании и других стран Европы выступили в защиту Путина.

«Вы не можете отрицать, что кое-что из сказанного — правда», — отметил житель Бирмингема.

«Нравится он вам или нет, когда смотришь это интервью, видишь первое интервью с настоящим государственным мужем за долгие годы», — объявил житель Лондона.

Жители Великобритании сравнили Путина со своим премьер-министром.

«Я сомневаюсь, что Риши Сунак сможет обсуждать британскую историю хотя бы четыре минуты. Он себе лишь гнездышко стремится обустроить получше», — считает британец Кен.

Британец из города Уокинг отметил: то, о чем рассказывал Путин, должно быть знакомо всем культурным людям.

«Я считаю, президент П. отлично выступил. Конечно, кто смотрит познавательные шоу на YouTube, многое из этого уже знают. А вот те, кто смотрит телевизор, просто говорят [об истории] первое, что им придет в голову», — заявил он.

Ирландец Эд из Дублина объяснил, какое преимущество было у Путина в ходе интервью.

«У России очень долгая история, а у Америки истории нет. Поэтому [Такер] привык жить в собственной параллельной вселенной», — объяснил ирландец.

Что говорят об интервью Путина в других странах

Уничижительная статья в Daily Mail привлекла внимание не только в английском мире. Жителей других стран Европы также возмутила попытка обесценить интервью с президентом России.

«Нил, ты не журналист, а пропагандист. Путин показал себя в этом интервью очень умным человеком. Я соглашался с ним практически во всем, и я не из тех жителей западных стран, которые являются его поклонниками. Ты полное ископаемое, Нил. Пора в дом престарелых. У тебя ноль объективности», — написал в комментариях Йохан из Нидерландов.

Читатель из Чехии заявил, что «такие люди, как Эндрю Нил, и есть проблема».

«Эта страна — посмешище. Путину не нужно пытаться вмешиваться в какие-то выборы. Эта страна уже неописуемо разделена и летит под уклон», — объявил житель Праги, не уточняя, о какой стране идет речь.

Жительница Норвегии Франсес Скраннер также поддержала выступление Путина.

«Путин выступил в роли профессионала, очень спокойный и пролил немного света на некоторые очень тревожные вещи, такие как госдолг США в $33 трлн, разрушение нефтедоллара, и я думаю, именно вокруг этого все (конфликт на Украине. — NEWS.ru) завязано», — заявила она.

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