Такер Карлсон заявил, что Украина никогда не вернет США долги Такер Карлсон назвал мошенничеством предложение одолжить Киеву $60 млрд

Фото: Kremlin.ru

Такер Карлсон

Последнее предложение сенатора-республиканца Линдси Грэма одолжить, а не просто отдать президенту Украины Владимиру Зеленскому $60 млрд — это мошенничество, написал американский журналист Такер Карлсон в соцсети Twitter (Х). По его словам, некоторые «ведутся на эту схему» несмотря на то, что Киев никогда не вернет долги и их не удастся погасить.

Это всего лишь более бесчестный способ отправить в регион больше неучтенного оружия, отсрочить неизбежное мирное соглашение и убить больше принудительно призванных украинцев, некоторые из которых почти ровесники Линдси Грэма. Было бы лучше, если бы он присоединился к ним на поле битвы, — предложил Карлсон.

Ранее стало известно, что Линдси Грэм после телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом резко изменил свою точку зрения. Сенатор проголосовал против выделения Киеву $60 млрд.

Также сообщалось, что в результате проверки, проведенной Пентагоном, при поставках оружия на Украину были выявлены факты коррупции. Итогом аудита стали семь арестов, 13 уголовных обвинений, два приговора и 11 отстранений от деятельности. Речь идет о мошенничестве с грантами и закупками, коррупции, хищениях и других нарушениях.