Стало известно, почему проукраинский сенатор резко поменял мнение о Киеве WP: сенатор Грэм выступил против пакета помощи Киеву после беседы с Трампом

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, долгое время поддерживающий выделение помощи Киеву и имеющий антироссийскую позицию, переменил свое отношение к вопросу, сообщила газета Washington Post. Там уточнили, что политик проголосовал против выделения пакета помощи Украине размером в $60 миллиардов под влиянием экс-президента США Дональда Трампа.

Я говорил с президентом Трампом сегодня, и он категорически против этого пакета, — отметил республиканец.

Авторы издания подчеркнули, что даже самые ярые сторонники вмешательства в зарубежную политику попали под влияние более изоляционистских настроений в Республиканской партии, к которой относится Трамп. При этом в прошлом Грэм критиковал экс-президента.

Ранее палата представителей Конгресса США, которая находится под контролем республиканцев, решила бойкотировать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю. Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон пояснил, что причиной является отсутствие положений об охране границы с Мексикой, в то время как охрана американской границы имеет неоспоримый приоритет над помощью другим государствам.

До этого сенат американского парламента поддержал в ходе процедурного голосования законопроект о помощи Украине и Израилю. Документ собрал необходимые две трети голосов. Из этой версии законопроекта были исключены положения о выделении средств на защиту границ США на юге.