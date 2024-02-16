Пентагон сообщил о коррупции при поставках оружия на Украину

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При поставках помощи США Украине были зафиксированы факты коррупции, объявил в своем докладе генеральный инспектор Пентагона. Там указано, что с февраля 2022 года было инициировано 57 расследований подобных дел, 14 из них завершены, 43 остаются открытыми.

Завершенные расследования привели к семи арестам, 13 уголовным обвинениям, двум приговорам и 11 отстранениям от деятельности, — говорится в документе.

Там также отмечается, что открытые расследования преимущественно касаются мошенничества с грантами и закупками, коррупции, хищений и других нарушений. Кроме того, в ходе инспекции установили, что «посольство США в Киеве проводило ограниченный очный „первичный“ мониторинг конечного использования [вооружений] на Украине». Выяснилось, что американское оружие плохо обслуживается и неполностью функционально, а инвентаризация «чувствительных» вооружений проводится непоследовательно. Аппарат генерального инспектора предписал улучшить работу по этим направлениям.

Ранее представитель украинского Государственного оператора тыла Дмитрий Бигунец заявил, что власти страны запретили компаниям из списка «международных спонсоров войны» поставлять свои товары для нужд ВСУ. Речь идет о перечне, который ведет украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции: в нем указаны десятки международных компаний, в частности PepsiCo и Mars.