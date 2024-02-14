На Украине запретили закупать для ВСУ Mars и Pepsi Украина запретила поставки товаров из списка «спонсоров войны» для нужд ВСУ

Фото: Минобороны Украины

Власти Украины запретили компаниям из списка «международных спонсоров войны» поставлять свои товары для нужд ВСУ, сообщает «Страна.ua» со слов представителя Государственного оператора тыла Дмитрия Бигунца. Речь идет о перечне, который ведет украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции: в нем указаны десятки международных компаний, в частности, PepsiCo и Mars.

Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, предлагаемого поставщиком, — сказал Бигунец.

Ранее командование Вооруженных сил Украины заготовило запасные пути на случай утраты основной линии снабжения Авдеевки. Спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой отметил, что ситуация для украинских сил является «напряженной» и «динамичной».

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал обстановку на Авдеевском и Купянском направлениях крайне сложной и напряженной. По его словам, украинские солдаты держат оборону в «чрезвычайно сложных условиях». Он рассказал, что совершил рабочую поездку в эти регионы вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, после чего принял несколько важных решений, направленных на усиление боевых способностей армии.