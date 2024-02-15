Карлсон удивился ценам на продукты в России Такер Карлсон: продукты в России в четыре раза дешевле американских

Фото: Kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что продукты в России в четыре раза дешевле американских. Соответствующее видео опубликовано на его сайте. Во время своего визита в Россию Карлсон посетил супермаркет, где приобрел продукты на 9481 рубль.

Если вы зайдете в продуктовый магазин в России и увидите, сколько стоят продукты и как живут люди, это настроит вас радикально против наших лидеров. Именно это я и испытываю, — сказал он.

Известно также, что Карлсон приобрел в супермаркете продукты, которых хватило бы семье из четырех человек на неделю. Среди них были хлеб, мука, вино и другие позиции. Журналист потратил 9481 рубль (примерно $104), при этом, по его словам, в США он отдал бы $400 за тот же самый набор.

Кроме того, Карлсон удивился наличию в российских магазинах шоколадных батончиков «Сникерс», «Марс», «Баунти» и пошутил, что это должно быть запрещено законом. Также Карлсон признался, что его отец был на открытии первого ресторана «Макдоналдс» на Тверской улице в Москве в 1990 году.

Ранее Такер Карлсон, который приезжал в Москву брать интервью у президента России Владимира Путина, сделал обзор на еду из «Вкусно — и точка». Он заказал два чизбургера, картошку фри, колу, а также кусок шоколадного торта. По словам журналиста, по вкусу это те же блюда, что в американском «Макдоналдсе», только без ГМО.