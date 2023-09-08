На поцеловавшего спортсменку главу федерации футбола Испании подали в суд

Фото: IMAGO/Richard Callis / SPP/Global Look Press

Луис Рубиалес целует Дженнифер Эрмосо

Прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела в отношении временно отстраненного от поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, который поцеловал спортсменку сборной страны Хеннифер Эрмосо, сообщает Reuters. Мужчина обвиняется в сексуальном насилии.

Испанский прокурор заявил в пятницу, что подал жалобу в Верховный суд на отстраненного от должности президента федерации футбола Луиса Рубьялеса за сексуальное насилие и принуждение в связи с якобы нежелательным поцелуем в губы игрока Дженни Эрмосо, — говорится в сообщении.

Во время дачи показаний Эрмосо заявила, что она и ее родственники подверглись давлению со стороны Рубиалеса. По словам футболистки «профессиональное окружение» главы RFEF призывало, чтобы они сказали, что девушка «оправдывала и одобряла то, что произошло».

20 августа во время финала женского чемпионата мира по футболу Рубиалес схватил Эрмосо за голову и поцеловал ее в губы. Этот жест он позволил себе после того, как надел на спортсменку медаль. Активисты и СМИ раскритиковали Рубиалеса за фривольное поведение, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений. Теперь ему грозит от одного до четырех лет лишения свободы.

NEWS.ru публиковал фото спортсменки, которую нельзя было целовать. Эрмосо заявила, что не разрешала себя целовать и назвала поступок Рубиалеса сексистским.