Междисциплинарный комитет FIFA отстранил главу Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях за поцелуй спортсменки во время награждения после победы на чемпионате мира.

Надев на капитана сборной Испании по женскому футболу Хенивер Эрмосо медаль, Рубиалес выбрал нестандартный способ поздравления и поцеловал девушку в губы. Спортсменка в ответ на это заявила, что не разрешала себя целовать, назвав поступок футболиста сексистским. 

Активисты и СМИ также раскритиковали Рубиалеса за фривольное поведение, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений. 

Рубиалеса отстранили на 90 дней, в отношении него проводится дисциплинарное разбирательство. Прокуратура Мадрида начала расследование по подозрению в сексуальном насилии. NEWS.ru публикует фото девушки, которую поцеловал футболист.

Хенивер Эрмосо (в центре)

Фото: Francisco Guerra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хенивер Эрмосо (в центре)

Хенивер Эрмосо

Фото: Francisco Guerra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хенивер Эрмосо

Хенивер Эрмосо

Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хенивер Эрмосо

Хенивер Эрмосо

Фото: IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO/Global Look Press

Хенивер Эрмосо

Хенивер Эрмосо

Фото: IMAGO/Daniela Porcelli /SPP/Global Look Press

Хенивер Эрмосо

Хенивер Эрмосо

Фото: PRESSINPHOTO/imago-image/Global Look Press

Хенивер Эрмосо