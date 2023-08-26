Рубиалеса отстранили за поцелуй спортсменки на ЧМ по футболу: фото девушки

Фото: Patricia Ferraro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хенивер Эрмосо

Междисциплинарный комитет FIFA отстранил главу Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях за поцелуй спортсменки во время награждения после победы на чемпионате мира.

Надев на капитана сборной Испании по женскому футболу Хенивер Эрмосо медаль, Рубиалес выбрал нестандартный способ поздравления и поцеловал девушку в губы. Спортсменка в ответ на это заявила, что не разрешала себя целовать, назвав поступок футболиста сексистским.

Активисты и СМИ также раскритиковали Рубиалеса за фривольное поведение, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений.

Рубиалеса отстранили на 90 дней, в отношении него проводится дисциплинарное разбирательство. Прокуратура Мадрида начала расследование по подозрению в сексуальном насилии. NEWS.ru публикует фото девушки, которую поцеловал футболист.