Междисциплинарный комитет FIFA отстранил главу Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях за поцелуй спортсменки во время награждения после победы на чемпионате мира.
Надев на капитана сборной Испании по женскому футболу Хенивер Эрмосо медаль, Рубиалес выбрал нестандартный способ поздравления и поцеловал девушку в губы. Спортсменка в ответ на это заявила, что не разрешала себя целовать, назвав поступок футболиста сексистским.
Активисты и СМИ также раскритиковали Рубиалеса за фривольное поведение, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений.
Рубиалеса отстранили на 90 дней, в отношении него проводится дисциплинарное разбирательство. Прокуратура Мадрида начала расследование по подозрению в сексуальном насилии. NEWS.ru публикует фото девушки, которую поцеловал футболист.