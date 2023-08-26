Президента Федерации футбола Испании отстранили за поцелуй футболистки

Фото: Noe Llamas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Луис Рубиалес, Дженнифер Эрмосо

Председатель Дисциплинарного комитета ФИФА Хорхе Иван Паласио принял решение отстранить на 90 дней президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях. Такое решение связано с тем, что мужчина на футбольном поле поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо. Также Рубиалесу запрещено общаться со спортсменкой даже через третьи лица.

Решение, принятое председателем дисциплинарного комитета ФИФА, было сегодня передано г-ну Луису Рубьялесу, RFEF и УЕФА для надлежащего исполнения. Дисциплинарный комитет ФИФА не будет предоставлять никакой дополнительной информации об этих дисциплинарных разбирательствах до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, — говорится в официальном сообщении.

20 августа Рубиалес поцеловал в губы футболистку, капитана сборной на церемонии награждения после победы на чемпионате мира по футболу. Этот жест он позволил себе после того, как надел на спортсменку медаль. Активисты и СМИ раскритиковали Рубиалеса за фривольное поведение, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений.