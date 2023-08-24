Президент футбольной федерации поцеловал спортсменку и возмутил ФИФА Глава Испанской футбольной ассоциации ответит перед ФИФА за поцелуй спортсменки

Фото: IMAGO/Peter Dovgan/Global Look Press

Луис Рубиалес

Дисциплинарный комитет ФИФА 24 августа опубликовал на официальном сайте сообщение о начале дисциплинарного разбирательства в отношении президента Испанской футбольной ассоциации Луису Рубьялесу. 20 августа он поцеловал в губы футболистку, капитана сборной Испании Хенивер Эрмосо на церемонии награждения после победы на чемпионате мира по футболу. Этот жест он позволил себе после того, как надел на спортсменку медаль.

ФИФА подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любые действия, противоречащие этому, — заявили в федерации.

Дисциплинарный комитет ФИФА предоставит дополнительную информацию об этих дисциплинарных разбирательствах только после того, как вынесет окончательное решение по этому вопросу, сообщили на сайте.

Ранее активисты и СМИ раскритиковали Рубиалеса раскритиковали мужчину за фривольное поведение, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений. Сама футболистка назвала инцидент проявлением дружбы и пояснила, что не имеет претензий, а Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях без злого умысла.

В мае в Челябинске полиция задержала активистку, которая вышла на улицу с плакатом «Покажи отношение своего народа к феминизму». Активистка Анжела Гиматова поставила перед собой стол с предметами и плакатами, побуждающими сделать выбор. На «стороне унижения» были молоко, яйца, помидоры, клей ПВА, ножницы, гуашь, акварель, кисточки и торт — продукты и вещи, которые разрешалось использовать против феминистки.