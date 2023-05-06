Активистка проверила отношение челябинцев к феминизму и была задержана

Фото: vk.com/4wfem74

В Челябинске задержали активистку за акцию «Покажи отношение своего народа к феминизму», сообщила на своей странице во «ВКонтакте» местная феминистская организация «Женщина может!». На опубликованных в Сети кадрах девушке о голову разбивали яйца и обливали ее молоком. При этом были и те, кто ее поддержал. Пикет прервали полицейские, которые увезли девушку в отделение.

Акция проходила 3 мая в центре парка им. Тищенко. Активистка Анжела Гиматова поставила перед собой стол с предметами и плакатами, побуждающими сделать выбор. На «стороне унижения» были молоко, яйца, помидоры, клей ПВА, ножницы, гуашь, акварель, кисточки и торт — продукты и вещи, которые разрешалось использовать против феминистки.

В этом и заключалась идея моей акции, моего одиночного пикета: в том, чтобы люди продемонстрировали свое личное отношение к тому, за что мы боремся. Я хотела им дать свободу действий, хотела, чтобы они мне в лицо все высказали таким образом, я хотела увидеть, как много человек меня поддержат и как много унизят, — написала Гиматова.

Через 25 минут в парк прибыли сотрудники ЧОП, которые вызвали полицию. По словам девушки, «люди в форме» вели себя по-хамски. Грубое мнение также выражали прохожие, попытавшиеся пристыдить Гиматову за проведение акции в канун Дня Победы.

Полицейские задержали активистку за слово «дерьмо» в лозунге на плакате, посчитав его оскорбляющим общество.

Ранее против дагестанской журналистки, правозащитницы и феминистки Светланы Анохиной возбудили уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Сама активистка заявила, что не удивлена делу, но считает странным, что его возбудили только сейчас.