Против феминистки из Дагестана возбудили дело за дискредитацию армии Против дагестанской правозащитницы Анохиной возбудили дело по статье о дискредитации ВС РФ

Фото: СК РФ

Против дагестанской журналистки, правозащитницы и феминистки Светланы Анохиной возбудили уголовное дело по статье о дискредитации российской армии, сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ». Поводом стали посты активистки в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Сама Анохина заявила, что не удивлена делу, но странно, почему его возбудили только сейчас.

Я удивлена другому: почему так поздно, — сказала она.

По словам журналистки, ей не направляли документы о возбуждении дела, передает «Кавказский узел» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Издание предполагает, что преследование Анохиной может быть связано с ее правозащитной деятельностью. Активистка покинула Дагестан из-за поступающих в ее адрес угроз, однако 11 апреля прошлого года сообщила о визите силовиков в дом, где живет ее престарелая мать. Сотрудники правоохранительных органов интересовались публикацией Анохиной о событиях на Украине.

Никаких административных дел не заводилось. Видимо, сначала щадили, потом копили материалы. Вот что-то накопили и разродились уголовкой. <...> Угрозы я получаю постоянно — с конца 1999 года, с тех пор, как стала заниматься журналистикой в Дагестане, — поделилась она.

СУ СК по Дагестану сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о публичном распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (часть 1 статьи 207.3 УК РФ) в отношении 60-летней жительницы Дагестана, не называя имени подозреваемой. По версии следствия, женщина публично распространила ее в апреле 2022 года.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певицу Диану Арбенину после высказываний о специальной военной операции. По его мнению, слова лидера группы «Ночные снайперы» дискредитируют Вооруженные силы России.