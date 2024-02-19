Россия победила в «банановой войне»: Эквадор пошел на уступки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Вот что эмбарго животворящее делает!», — с удовольствием воскликнули в Москве после получения известия о том, что власти Эквадора передумали передавать российские вооружения Соединенным Штатам, откуда они отправились бы на Украину. Все остаются при своих: мы не прерываем контракты на поставки эквадорских бананов, а власти этой страны, видимо, смогут использовать оставшиеся вооружения для защиты плантаций от политически опасной мушки-горбатки. Притом что у всей этой истории подоплека была скорее все-таки политическая.

Зачем американцам ржавые эквадорские БТР

С самого начла эта история была не о бананах и даже не о поисках вооружений, которых якобы так не хватает Украине. Ясно, что не в танках и БТР дело. Американцам, умеющим играть вдолгую, было важно создать впечатление, что и латинские страны, как часть Глобального Юга, сохраняющего нейтральное отношение к украинскому конфликту, начинают отступать от своей позиции. Важны были символические жесты по передаче вооружений, которые оказались бы в итоге под Донецком или Харьковом.

Потому-то американские эмиссары охватили своими посулами сразу множество стран «пылающего континента», где можно было найти хотя бы наш «калаш». Понятно, что Никарагуа и Венесуэла, страны нам близкие, к американским проискам остались абсолютно равнодушными. Бразилия сама производит немало оружия, она член БРИКС, а потому размениваться на такую мелочевку ей было бы себе дороже. Надежда была на Колумбию, но и там американцам вышел облом. Видимо, власти держат в уме необходимость время от времени бороться с местными левацкими партизанами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сломался только Набоа

«Добро», как мы помним, было получено только от нового эквадорского президента, семье которого, как полагают, в реальности принадлежит половина страны, включая и банановые плантации. Даниэль Набоа не стал перечить американцам, но напоролся на наши встречные весьма болезненные санкции. На тот момент было заключено контрактов на поставки нам желтых плодов почти на $700 млн. Вначале мы отказались от местных гвоздик и нашли мушку в продукции пяти плантаций, а затем дали понять, что можем не закупать бананы в принципе.

Эквадор даже послал своего представителя в Москву в поисках правды о вредоносных инсектах. Но вскоре все самым волшебным образом разрешилось. По уверению нашего посла в Кито, бананы к нам будут по-прежнему поступать, а оружие вроде бы останется в Эквадоре.

Не исключено, что business as usual. Немалый процент эквадорских плантаций принадлежит и американским транснациональным фруктовым компаниям. И, видимо, деятели двух стран прикинули, каковы будут потери от прерывания выгодных контрактов и во что выльется простой заранее зарезервированных судов. И пришли к заключению, что овчинка выделки не стоит.

И все-таки ради политического эффекта

Конечно, вряд ли нынешние эквадорские власти сдали бы назад без консультаций с американцами. А для Вашингтона, повторимся, важно было не старое оружие, находящееся неизвестно в каком состоянии. Американцам важно было создать иллюзию перелома в настроениях стран третьего мир в отношении украинского конфликта. Но в результате твердое согласие одного маленького Эквадора выглядело как-то жалко. Да плюс эквадорцы могли бы попросить компенсировать им все потенциальные потери. А платить почти миллиард за минимальный эффект янки были не расположены.

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