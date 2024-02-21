Надеждин сбежал из России? Он не спешит в сакральные жертвы

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Верховный суд РФ отклонил апелляцию политика Бориса Надеждина на отказ Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты России. Вердикт вполне предсказуем. А вот к неожиданностям можно отнести отсутствие в зале заседаний самого заявителя, который мог бы воспользоваться случаем для создания шумихи вокруг собственной личности. Но выясняется, что «вечный кандидат», как прозвали Надеждина, срочно отбыл в отпуск за границу. Сильно устал от так и не начавшейся кампании? Или есть более солидные причины?

Предвыборная авантюра

Бориса Надеждина, члена нескольких партий и участника множества избирательных кампаний, давно забыли бы, если бы не его участие в разных политических ток-шоу. А потому его желание стать кандидатом на предстоящих президентских выборах выглядело небольшой сенсацией.

Он вроде бы претендовал на то, чтобы занять нишу прозападного либерального кандидата, не идущего при этом на серьезный конфликт с властью. Вариант Собчак от 2018 года.

Однако фигурой Надеждина явно воспользовались для оживления тех слоев нашего общества, для которых было свойственно непростое отношение к СВО. Он как бы должен был связать своей кампанией релокантов и их духовных собратьев, что решили отсидеться в стране. Эдаких ждунов. Недаром Надеждин и его штаб упирали на значение подписей, собранных за границей.

Словом, из интеллигентного Надеждина постепенно стали надувать нового «отца русской демократии», которого уже и в Кремле якобы побаиваются. В итоге получился какой-то герой басни Крылова о лягушке, раздувшейся до вола.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Борис Надеждин

Подарок от Центризбиркома

Понимал ли Борис Надеждин, что в некотором смысле он начинает балансировать на лезвии ножа? Причем напасти его ждут отнюдь не со стороны власти, уверенной, что его электоральный результат все равно окажется в рамках статистической погрешности. И отказ Центризбиркома в регистрации по причине большого брака в подписях лишний раз это доказал. Этот отказ снизил шансы Надеждина стать еще одной «сакральной жертвой», которую можно было бы принести в самый разгар предвыборной кампании. А лучше на самом финише.

Незарегистрированный кандидат перестал быть достаточно масштабной фигурой, чтобы стать объектом покушения, за которым все тут же увидели бы тень власти. А там уже можно поднимать вселенский вой об отмене выборов и их нелегитимности. Конечно, на роль нового Кеннеди Надеждин вряд ли бы потянул. Но для создания напряженности в стране в переломный момент — вполне.

Странный отпуск

Но, видимо, Надеждин что-то почувствовал после смерти Алексея Навального. Чей уход не вызвал у нас в стране ни массовых выходов на улицу, ни заметных протестов. Даже бури в стакане воды не получилось. А значит, срочно могла потребоваться серьезная «жертва». Причем принести ее на «алтарь свободы» нужно, по идее, именно в России.

Поэтому Надеждину предпочтительнее сидеть сейчас на ступеньках Капитолия под наблюдением камер. Ему опасно играть с международными шулерами с заранее мечеными картами.

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