«Люди против СВО»: назван возможный результат Надеждина на выборах 2024-го Политолог Марков заявил, что Надеждин набрал бы на выборах президента 9% голосов

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Выдвинутый партией «Гражданская инициатива» Борис Надеждин набрал бы не больше 9% голосов, если бы его допустили до президентских выборов 2024 года, предположил в интервью NEWS.ru политолог Сергей Марков. Он пояснил, что за Надеждина голосовали бы те, кто выступает против спецоперации, а таких в стране мало.

Он очень умеренный оппозиционер. С моей точки зрения, нужно было его допустить до выборов. Есть же люди, которые против СВО. Пускай бы проголосовали за него, получил бы он 9% голосов. Количество людей, которые выступают против СВО, в России минимально, — сказал собеседник NEWS.ru.

По мнению Маркова, большинство россиян рассматривали Надеждина как «кандидата от предателей», которого нужно арестовать, а не допускать до выборов.

Мне это напомнило историю, когда шло дело [Михаила] Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru). Многие западные корреспонденты тогда спрашивали меня: «Народ России вообще поддерживает арест Ходорковского или против?» А я говорю: «Ну, конечно, народ России против ареста Ходорковского. Потому что народ России считает, что Ходорковского, как и остальных олигархов, нужно расстрелять», — добавил политолог.

Тем не менее оппозиции действительно стоило делать ставку на Надеждина, считает Марков. Он объяснил это тем, что Надеждин был единственным кандидатом с наиболее критической позицией по отношению к действующему главе государства Владимиру Путину. По мнению политолога, у Надеждина был реальный шанс принять участие в президентской гонке.

Ранее Марков предположил, что британские спецслужбы, возможно, хотели убить Надеждина, чтобы выставить его «сакральной жертвой». Он рассказал, что политик, по одной из версий, сотрудничал с политтехнологами Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), за которым, по мнению Маркова, могут стоять британцы.

Российский политолог не исключил, что «британские спецслужбы хотели повторить ту комбинацию, которую [Борис] Березовский хотел делать с [Иваном] Рыбкиным в свое время, то есть выдвинуть кандидата против Путина, его раскрутить, а потом убить».

Марков допустил, что Надеждин, будучи опытным человеком, увидел эту угрозу и мог подать в Центральную избирательную комиссию России сфальсифицированные подписи, чтобы выйти из президентской гонки.

8 февраля ЦИК отказал в регистрации Надеждина в качестве кандидата на выборах президента РФ из-за высокой доли брака в подписях, поданных в его поддержку. В связи с этим политик подал уже два иска в Верховный суд, а 16 февраля подаст третий.