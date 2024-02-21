«Некоторые являлись умершими»: ЦИК о подписях в поддержку Надеждина ЦИК в суде назвала необоснованными доводы Надеждина по допуску к выборам

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

В ходе рассмотрения в Верховном суде иска политика Бориса Надеждина, оспаривающего отказ допустить его до выборов президента РФ, представитель ЦИК РФ заявил о грубых нарушениях при сборе подписей. По его словам, которые приводит ТАСС, на момент проставления подписи за кандидата в президенты некоторые граждане числились умершими.

Мы полагаем, что оспариваемое постановление ЦИК отменено быть не может. На момент проставления подписи некоторые граждане являлись умершими, что довольно странно, и также странно то, что истцы не пригласили их на судебное заседание, — говорится в сообщении.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что комиссия не зарегистрировала выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина кандидатом в президенты страны. Причиной для отказа стала высокая доля брака в собранных им подписях избирателей в поддержку его кандидатуры.

Как подчеркнул член комиссии Андрей Шутов, количества достоверных подписей недостаточно для регистрации Надеждина кандидатом в президенты России. По его словам, достоверными признаны 95 587 подписей из почти 105 тысяч в поддержку его кандидатуры.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Борис Надеждин не выполнил условия для регистрации кандидатом в президенты России. Как он подчеркнул, политик допустил большое количество огрехов.