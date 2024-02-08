В ЦИК приняли окончательное решение по Надеждину ЦИК отказала Надеждину в регистрации кандидатом в президенты из-за брака

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Заседание Центральной избирательной комиссии

Центральная избирательная комиссия России не зарегистрировала выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина кандидатом в президенты страны, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Причиной для отказа стала высокая доля брака в собранных им подписях избирателей в поддержку его кандидатуры.

Центральная избирательная комиссия РФ постановляет: отказать в регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Борису Борисовичу Надеждину, — заявила Памфилова.

Ранее в ходе заседания ЦИК член комиссии Андрей Шутов заявил, что количества достоверных подписей недостаточно для регистрации Надеждина кандидатом в президенты России. Он отметил, что достоверными признаны 95 587 подписей из почти 105 тысяч в поддержку его кандидатуры.

При этом Надеждин в ходе выступления на заседании комиссии попросил отложить до 10 февраля решение по его регистрации для продолжения проверки подписей. Политик заявил, что в таком случае «расцелует» всех членов ЦИК, однако Памфилова ему отказала.

Вместе с тем, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Надеждин не выполнил условия Центральной избирательной комиссии для регистрации кандидатом в президенты. Он добавил, что политик допустил большое количество огрехов в подписях.