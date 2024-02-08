В Кремле отреагировали на решение ЦИК не допускать Надеждина до выборов Песков: Надеждин при регистрации на выборах допустил большое количество огрехов

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Дмитрий Песков

Политик Борис Надеждин не выполнил условия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты России, заявил пресс-секретарь действующего главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Надеждин допустил большое количество огрехов.

Есть определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. То, что мы слышали от ЦИК, это большое количество огрехов в подписях, недействительность. Поэтому важный критерий не выполнен. Нечего комментировать, ЦИК следует четко правилам, которые установлены, — сказал он.

Надеждин ранее во время выступления в ЦИК попросил отложить до 10 февраля решение по его регистрации на выборах для продолжения проверки подписей. Он отметил, что всегда соблюдал требования российского законодательства, и призвал соблюсти формальную процедуру выдвижения. В этом случае он пообещал «расцеловать» всех членов комиссии, но глава ЦИК Элла Памфилова ему отказала.

До этого член комиссии Андрей Шутов заявил, что количество достоверных подписей недостаточно для регистрации кандидатом в президенты России выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. По его словам, достоверными признаны 95 587 подписей из почти 105 тысяч в его поддержку.