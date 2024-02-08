ЦИК: достоверных подписей недостаточно для регистрации Надеждина

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Борис Надеждин

Количества достоверных подписей недостаточно для регистрации кандидатом в президенты России выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина, сообщил на заседании ЦИК член комиссии Андрей Шутов. По его словам, достоверными признаны 95 587 подписей из почти 105 тысяч в его поддержку.

Количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 тыс. 587 подписей, что не является достаточным для регистрации, — сказал он.

Сам Надеждин во время своего выступления в ЦИК попросил отложить до 10 февраля решение по его регистрации для продолжения проверки подписей. В этом случае он пообещал «расцеловать» всех членов комиссии, однако глава Центризбиркома Элла Памфилова ему отказала.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в президенты лидеру партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу. Поводом послужил высокий процент брака в собранных им подписях.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что нельзя переходить границу, когда умершие россияне появляются в подписных листах за кандидата. По его словам, так можно «дойти до маразма» и эти факты говорят о том, что составляющие списки люди пытались фальсифицировать подписи избирателей.