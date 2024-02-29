Шольца обвинили в раскрытии разведданных после слов о ракетах The Telegraph: Шольц раскрыл секретные разведданные о военных Британии

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о помощи британских и французских специалистов в запусках ракет большой дальности, поставляемых Украине из стран Запада, являются безответственным и вопиющим фактом злоупотребления разведданными, заявил немецкий депутат Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рютген. Британский депутат Тобиас Эллвуд считает, что таким способом Шольц переводит внимание с вопроса поставок оружия из ФРГ, пишет The Telegraph.

Заявление канцлера относительно предполагаемой причастности Франции и Великобритании к эксплуатации крылатых ракет большой дальности, используемых на Украине, является совершенно безответственным, — заявил Рютген.

По мнению британского депутата Эллвуда, таким образом канцлер ФРГ пытается сместить фокус внимания общественности с темы того, что Берлин до сих пор не одобрил отправку аналогичных ракетных систем на Украину. Речь идет о недавних словах Шольца, заявившего о решении не передавать Киеву ракеты Taurus. В качестве объяснений он сказал, что для этого потребуется присутствие ВС ФРГ на территории Украины, приведя в пример Британию и Францию. Шольц также добавил, что попытка повторить шаги за Лондоном приведет к тому, что Германия окажется втянутой в конфликт.

Ранее сообщалось, что конфликт между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по Украине стал перерастать в открытую вражду. Проблемным вопросом стали поставки вооружений Киеву.