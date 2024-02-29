Politico: между Шольцем и Макроном назревает открытая вражда Politico: конфликт Шольца и Макрона из-за помощи ВСУ перерастает во вражду

Фото: IMAGO/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Конфликт между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за военной помощи Украине стал перерастать в открытую вражду, пишет Politico. Издание отмечает, что по завершении саммита в Париже 26 февраля Макрон, похоже, начал преследовать Шольца за «историческую нерешительность» Германии.

Разногласия между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Украине перерастают в нечто вроде открытой вражды, — говорится в публикации.

Издание сравнило подход этих европейских государств к вопросу поставок Украине и отметило нерешительность немецкой стороны в поставках Киеву необходимого вооружения, приведя в пример дальнобойные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» Taurus.

При этом Politico ссылается на данные Кильского университета мировой экономики, согласно которым за время проведения СВО Берлин запланировал или передал Киеву более €17 млрд, в то время как Париж — лишь €640 млн.

Ранее Макрон рассказал, что участники конференции обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу им не удалось. В свою очередь Шольц заявил, что НАТО не является в настоящий момент и не станет в будущем одной из сторон конфликта на Украине.