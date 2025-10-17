Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 09:42

Нарышкин раскрыл позицию России по военным базам в Афганистане

Нарышкин: на территории Афганистана не должно быть иностранных военных баз

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На территории Афганистана не должно быть иностранных военных баз, заявил в рамках заседания Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Самарканде директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия выступает за то, чтобы эмират оставался независимым государством.

Позиция РФ состоит в том, чтобы Афганистан оставался независимым государством без военных баз на территории этой страны, — сказал Нарышкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что действующее правительство Афганистана предпринимает максимальные усилия для стабилизации обстановки в государстве. Российский лидер отметил, что афганское руководство осознает сложность текущей ситуации и объем стоящих перед страной вызовов.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров на VII заседании Московского формата консультаций по Афганистану заявил о категорической недопустимости размещения военной инфраструктуры третьих государств на афганской территории. По словам министра, данная позиция распространяется в том числе и на соседние с Афганистаном страны.

Россия
СВР
Сергей Нарышкин
Афганистан
