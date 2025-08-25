Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 18:17

«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове

Криминалист Игнатов назвал генпрокурора Краснова справедливым человеком

Игорь Краснов Игорь Краснов Фото: genproc.gov.ru

Генеральный прокурор России Игорь Краснов является справедливым человеком, заявил криминалист Михаил Игнатов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что лично не знаком с ним. Но, по словам эксперта, поступки генпрокурора говорят о нем как о профессионале своего дела.

Я лично не знаю Краснова, никогда с ним не сталкивался, никогда с ним не работал. Но, судя по его поступкам, судя по его работе, можно сказать, что он человек справедливый, принципиальный, профессионал своего дела. Насколько я знаю, он заслуженный юрист России. Он вникал в серьезные коррупционные дела, с его подачи было возвращено в государственную собственность имущество коррупционеров, которое было добыто преступным путем, — пояснил Игнатов.

Криминалист уточнил, что Краснов и его подчиненные руководствуются законом и своевременно реагируют на все жалобы граждан. Кроме того, по его словам, под управлением Краснова прокуратура идет навстречу людям. Так, рассказал Игнатов, недавно прокурор городского округа Домодедово Константин Федоренко очень помог местным жителям решить гражданско-правовой вопрос.

Люди были очень довольны, я лично общался с ними, все говорили спасибо Федоренко. Он нам очень здорово помог и поступил справедливо и по закону. Человек может вынести голод, человек может перенести холод, человек может перенести другие лишения, но человек никогда не перенесет несправедливости. Он с этим будет бороться, биться и будет добиваться справедливости. Поэтому можно сказать о Краснове, что он как раз эту справедливость в прокуратуре России выстроил, — заключил криминалист.

Ранее глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин сообщил, что Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Другие подробности не приводились.

Игорь Краснов
генпрокуроры
Россия
криминалисты
Мария Зеленина
М. Зеленина
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число погибших при взрыве завода в Рязанской области
Тело альпинистки Наговициной смогут эвакуировать только в 2026 году
Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Политолог рассказала о «кнуте» Евросоюза против Грузии
Поезда на МЦД-4 следуют с 30-минутной задержкой
Трамп прислал Алиеву совместное фото с интересной подписью
Стало известно о новом формате школьных линеек в некоторых регионах
Гражданину одной из стран СНГ вынесли приговор за участие в СВО
Зеленский выразил желание пригласить западные войска на Украину
Трамп раскрыл, о чем каждый день разговаривает с Путиным
Трамп объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном
Уроженец Турции убил свою жену в Подмосковье
«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе
Трамп раскрыл детали о гарантиях безопасности для Украины
Трамп раскрыл, что показывает исторический визит Путина на Аляску
Раскрыто, почему страдающий от диабета Киркоров поехал на «Новую волну»
На Западе России предрекли еще один военный конфликт
Техника, которую выбирают дизайнеры
На Украине продали сотни тонн радиоактивных сельхозкультур
«Я не хочу»: Трамп объяснил желание «избавиться» от Пентагона
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.