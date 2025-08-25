«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове

Генеральный прокурор России Игорь Краснов является справедливым человеком, заявил криминалист Михаил Игнатов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что лично не знаком с ним. Но, по словам эксперта, поступки генпрокурора говорят о нем как о профессионале своего дела.

Я лично не знаю Краснова, никогда с ним не сталкивался, никогда с ним не работал. Но, судя по его поступкам, судя по его работе, можно сказать, что он человек справедливый, принципиальный, профессионал своего дела. Насколько я знаю, он заслуженный юрист России. Он вникал в серьезные коррупционные дела, с его подачи было возвращено в государственную собственность имущество коррупционеров, которое было добыто преступным путем, — пояснил Игнатов.

Криминалист уточнил, что Краснов и его подчиненные руководствуются законом и своевременно реагируют на все жалобы граждан. Кроме того, по его словам, под управлением Краснова прокуратура идет навстречу людям. Так, рассказал Игнатов, недавно прокурор городского округа Домодедово Константин Федоренко очень помог местным жителям решить гражданско-правовой вопрос.

Люди были очень довольны, я лично общался с ними, все говорили спасибо Федоренко. Он нам очень здорово помог и поступил справедливо и по закону. Человек может вынести голод, человек может перенести холод, человек может перенести другие лишения, но человек никогда не перенесет несправедливости. Он с этим будет бороться, биться и будет добиваться справедливости. Поэтому можно сказать о Краснове, что он как раз эту справедливость в прокуратуре России выстроил, — заключил криминалист.

Ранее глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин сообщил, что Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Другие подробности не приводились.