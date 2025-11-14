Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 15:42

В Верховном суде произошла громкая отставка

Глава Верховного суда Краснов уволил руководителя судебного департамента Иванова

Здание Верховного суда Российской Федерации Здание Верховного суда Российской Федерации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Краснов отстранил от должности генерального директора судебного департамента Владислава Иванова, сообщил ТАСС информированный источник. В свое время Иванов занимал пост главы Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа, а на должность гендиректора был назначен в мае 2024 года.

Генеральный директор судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Иванов В. А. уволен по решению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова, — указал источник.

Ранее пять руководителей управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации были освобождены от занимаемых должностей. Часть уволенных сотрудников продолжит профессиональную деятельность в Верховном суде РФ.

До этого сообщалось, что председатель Верховного суда в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о создании рабочей группы для разработки предложений по модернизации системы правосудия и судопроизводства. Он также рассказал о планах формирования единого правового пространства и создания понятной судебной практики для всех категорий граждан.

Игорь Краснов
Верховный суд
суды
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Куда сходить в Москве 15-16 ноября: подарки, Средневековье и Безруков
Мерц пообещал подготовить новые санкции против России в ближайшие недели
В Самарской области иноагента приговорили к колонии
В России запретили деятельность Фонда равных прав
Детки счастливы, а значит мама спокойна: домашнее желе без всяких примесей
В Сочи Бабе Яге предлагают зарплату на уровне айтишника
Экс-глава Кировской области остался недоволен компенсацией за преследование
«Попрощайтесь с городом»: в Раде ожидают скорой потери населенного пункта
Кокосовый крем-чиз: десерты будут вкуснее, чем рафаэлло!
Журналистку-лесбиянку признали иноагентом
Как рассчитать расход бензина на 100 км? Учимся экономить на каждой поездке
«Приведет к краху»: в Китае начали отсчет до отстранения Зеленского
Фитнес-эксперт объяснил, какие нагрузки полезны пожилым людям
В Китае запустили массовую поставку гуманоидных роботов для заводов
«Двое из ларца»: Захарова напомнила Кличко о годных к службе в армии детях
В Челябинске следователя полиции арестовали по делу о вымогательстве
«Могут остаться без квартиры»: риелтор об идее покупки жилья частями
Во Франции потребовали прекратить финансирование Киева
В МИД России оценили уровень коррупции на Украине
В Москве завершают сборку нового поезда метро
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.