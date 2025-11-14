В Верховном суде произошла громкая отставка

Председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Краснов отстранил от должности генерального директора судебного департамента Владислава Иванова, сообщил ТАСС информированный источник. В свое время Иванов занимал пост главы Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа, а на должность гендиректора был назначен в мае 2024 года.

Генеральный директор судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Иванов В. А. уволен по решению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова, — указал источник.

Ранее пять руководителей управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации были освобождены от занимаемых должностей. Часть уволенных сотрудников продолжит профессиональную деятельность в Верховном суде РФ.

До этого сообщалось, что председатель Верховного суда в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о создании рабочей группы для разработки предложений по модернизации системы правосудия и судопроизводства. Он также рассказал о планах формирования единого правового пространства и создания понятной судебной практики для всех категорий граждан.