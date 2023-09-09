Будут ли срочников осенью отправлять на СВО, когда начнется призыв

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru допустил, что солдат срочной службы могут отправить в зону проведения СВО. Что об этом известно?

Когда начнется призыв на срочную службу в России осенью 2023 года

Президент России Владимир Путин должен подписать соответствующий указ с указанием информации о точных сроках призыва и планах Минобороны РФ по числу новобранцев. Обычно осенний призыв в стране стартует 1 октября и заканчивается 31 декабря. Для тех, кто живет в сельской местности и участвует в полевых работах, призыв начнется с 15 октября, а для жителей отдельных регионов Крайнего Севера (например, ЯНАО и Коми) — с 1 ноября.

В настоящее время неизвестно точное количество человек, которых призовут в армию осенью. Весной этого года на службу отправились 147 000 срочников. Повестки будут рассылаться в электронном виде через «Госуслуги» и традиционным способом.

Владимир Путин 4 августа подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

«Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году. Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 [лет], они уже находятся в запасе», — объяснял председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Могут ли срочников отправить на Украину и новые российские территории

Владимир Путин 13 июня 2023 года в ходе встречи с военными корреспондентами заявил, что срочников не будут отправлять в зону проведения СВО.

«Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции — а она проходит по Новороссии и Донбассу — как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоят дела. Хотя, конечно, сегодня уже это — территория Российской Федерации», — отметил российский лидер.

Президент также добавил, что, согласно докладам Министерства обороны, направлять срочников в эту зону нет необходимости, несмотря на продолжение там СВО.

Эксперт Андрей Суконкин считает, что теоретически солдат срочной службы могут послать в Запорожскую и Херсонскую области или в ДНР и ЛНР.

«Думаю, что это возможно — срочников могут начать отправлять в зону СВО, но это только предположение. Первоначально обещали, что срочников не отправят на Украину, а теперь у нас четыре бывших украинских региона стали российскими. И могут сделать правовой финт ушами и сказать: а эти же регионы теперь в составе РФ. Такой вариант вполне возможен», — предположил он.

Суконкин напомнил, что в боевых действиях в Афганистане принимали участие срочники.

«Я сам срочником принимал участие в боевых действиях. Могу сказать, что в том возрасте отношение к боевым действиям другое. Там и химия молодецкая, которая в голове играет, она позволяет такие дерзкие задачи, на которые человек в возрасте не решится. Но надеюсь, что этого не произойдет и срочниками заменят, например, контрактников, служащих на территории РФ, а контрактников отправят в зону СВО», — добавил он.

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