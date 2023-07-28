Назван сенатор, воздержавшийся при голосовании по призывному возрасту Сенатор Клишас воздержался при голосовании по поднятию призывного возраста

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас является единственным сенатором, который воздержался при голосовании по закону об увеличении призывного возраста для срочников до 30 лет. В беседе с ТАСС сенатор назвал инициативу «непродуманной», подчеркнув, что она способна подорвать доверие к законодательной власти.

Нельзя подрывать доверие к законодательной власти непродуманными инициативами. В обществе был консенсус по поводу призывного возраста — 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть, — сказал он.

Сегодня, 28 июля, члены Совета Федерации одобрили закон, предполагающий установление новых рамок призывного возраста в России. Верхний порог увеличивается на три года — с 27 до 30 лет, при этом нижний предел сохранится на прежнем уровне в 18 лет. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов в свою очередь заявил, что решение не повышать нижнюю планку призыва на военную службу с 18 лет до 21 года связано с желанием юношей служить. По его словам, многие молодые люди хотят вначале отслужить, а затем заниматься образованием и трудоустройством.