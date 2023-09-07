Назван единственный мотив Минобороны ставить на воинский учет заключенных Адвокат: МО РФ хочет учесть заключенных во избежание лишней работы на гражданке

Фото: Денис Гуков/РИА Новости

Адвокат Вадим Багатурия предположил в беседе с NEWS.ru, что единственный мотив Минобороны России ставить на воинский учет заключенных заключается в наведении порядка — во избежание рассылок лишних повесток на гражданке. Юрист объяснил, что проект подразумевает избавление ведомства от поисков призывников, которые, вероятно, в этот момент отбывают наказание.

Здесь вижу только один мотив — чтобы Минобороны в лице военкоматов вхолостую не бегало, не разыскивало людей, не раскидывало повестки людям, которые, оказывается, в тюрьме сидят. Следует различать воинский учет как воинскую обязанность и воинский учет именно как учет, как систематизацию данных лиц, подлежащих призыву или мобилизации, — отметил Багатурия.

Собеседник напомнил, что лиц, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, не могут призвать на воинскую службу.

Ранее Минобороны РФ предложило внести изменения в Положение о воинском учете, в соответствии с которыми отбывающие наказание в виде лишения свободы должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях. На данный момент находящиеся в тюрьмах и лагерях граждане не подлежат воинскому учету.

Госдума 14 июля приняла во втором чтении законопроект, повышающий предельный возраст пребывания в запасе россиян на пять лет. Согласно нововведениям, с 2024 по 2028 год будет действовать переходный период, в течение которого предельный возраст военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Комментируя NEWS.ru эту инициативу, правозащитник Михаил Салкин заявил, что она даст властям возможность в случае необходимости мобилизовать больше россиян: «Это означает, что большее количество граждан можно будет призывать с целью мобилизации. Это говорит и о том, что те [военнослужащие], кто планировал быть уволенным по достижении предельного срока, никуда быть уволены не могут».