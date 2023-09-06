Осенний призыв в 2023 году: кто обязан служить по новым правилам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1 октября в России начинается осенний призыв, который закончится 31 декабря 2023 года. Кто может попасть в армию по новым правилам?

Как будет проходить осенний призыв

Изначально публикуется соответствующий указ президента России с указанием информации о точных сроках призыва и планах Минобороны РФ по числу новобранцев.

Обычно призыв начинается с 1 октября и заканчивается 31 декабря. Для тех, кто живет в сельской местности и участвует в полевых работах, призыв начнется с 15 октября, а для жителей отдельных регионов Крайнего Севера (например, ЯНАО и Коми) — с 1 ноября.

На данный момент точное количество человек, которое планируется призвать осенью, неизвестно. Весной этого года на службу отправились 147 000 срочников.

Что известно о повышении призывного возраста

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, верхняя граница призывного возраста в РФ повышается на три года — с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснял, что те, кому исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых правил не подпадут.

«Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году. Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 [лет], они уже находятся в запасе», — объяснял парламентарий.

Как призывники будут получать повестки

Особенностью осеннего призыва 2023 года станут электронные повестки. Уведомление отразится на «Госуслугах». На новую форму повесток будут распространяться те же правила, что и на старые оповещения. Повестку также разместят в едином реестре военнообязанных.

Андрей Картаполов пояснял, что оба формата оповещения будут иметь одинаковую юридическую силу.

«Это потребует создания единого реестра военнообязанных, который будет создан на базе государственного информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными. <...> Система будет защищенной. Она строится на базе проверенной временем и опытом цифровизации государственных услуг», — отметил парламентарий.

Помимо этого, Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на выезд из России гражданам, подлежащим воинскому учету, со дня направления им повестки по месту работы или учебы до явки в военкомат.

Запрет выезда за границу для призывников будет действовать с момента появления повестки в реестре. Уведомление об этом в тот же день будет поступать в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Что будет, если не явиться по повестке в военкомат

31 июля Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военный комиссариат без уважительной причины. Теперь сумма штрафа составит до 30 тысяч рублей.

Штраф может грозить за несообщение в военкомат сведений о месте работы, образовании и семейном положении. Сумма составляет от 1000 до 5000 рублей.

Несообщение сведений о выезде из России или въезде в страну также наказывается штрафом в размере от 5000 до 15 000 рублей.

Кому могут предоставить отсрочку

Отсрочку от срочной службы могут получить граждане, которые обучаются в вузе по программам бакалавриата, специалитета и магистратур, работают в IT-компании из государственного перечня и заблаговременно подали заявления, имеют двоих и более детей, являются единственными кормильцами в семье, имеют инвалидность и относятся к другим категориям, установленным законом.

Читайте также:

В Госдуме назвали причину возможного отступления ВС России из Работино

В Госдуме прокомментировали слухи о повышении срока военной службы

Картаполов назвал фейком «приказ Минобороны» о новой волне мобилизации