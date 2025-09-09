Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 09:49

Бастрыкин требует правды после трагедии в Карелии

Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели туристов во время похода в Карелии

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели туристов во время похода к Соловецким островам в Архангельской области, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. С соответствующей просьбой к Бастрыкину обратились жители Волгограда, чьи родственники погибли в ходе туристического маршрута.

Следственные органы СК РФ по Республике Карелия в настоящее время проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Карелии Андрею Степанову возбудить уголовное дело, представить доклад о принятых процессуальных решениях, а также дать оценку доводам, изложенным в обращении граждан.

Ранее Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка в парке Саратовской области. Трагедия произошла из-за обрушения деревянной скульптуры, которая внутри сгнила. По словам очевидцев, инцидент случился во время празднования 90-летия городского парка, когда родители фотографировали девочку у фигуры.

Также Бастрыкин распорядился возобновить расследование уголовного дела об избиении 11-летнего мальчика в детском лагере Курганской области в 2021 году. Ребенок тогда получил множественные тяжелые травмы и стал инвалидом.

Карелия
Александр Бастрыкин
СК РФ
следствие
уголовные дела
