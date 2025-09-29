Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 сентября 2025 в 13:03

Знакомая напавшего на техникум юноши рассказала о его поведении в школе

360.ru: напавший на техникум в Архангельске в школьные годы не был конфликтным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-студент, напавший на техникум в Архангельске, в школьные годы не конфликтовал с учителями, заявила в беседе с 360.ru знакомая юноши. Она отметила, что молодой человек жил в городе Мирном до переезда в Архангельск.

В школьное время, если его как-то затронуть за какую-то тему, он немножечко агрессивно отвечал на это. А так, если честно, больше не могу ничего сказать. C преподавателями в школе не было конфликтов, — рассказала девушка.

Она также положительно охарактеризовала мать молодого человека. По словам его знакомой, женщина отличалась добротой и умением воспитывать.

Ранее сообщалось, что бывший учащийся Архангельского техникума строительства и экономики устроил резню в учреждении. Он несколько раз ударил завуча ножом в шею и живот. По его словам, в результате атаки пострадали также другой педагог и несколько учащихся.

нападения
студенты
преступления
Архангельск
