Жителя Татарстана будут судить за ролики с призывами к терроризму

Жителя Татарстана будут судить за ролики с призывами к терроризму

Суд рассмотрит дело жителя города Чистополя в Республике Татарстан, обвиняемого в призывах к терроризму, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону. Предполагается, что в 2023 году он разместил соответствующие видеоролики на своей странице в одной из социальных сетей.

‎По версии следствия, в 2023 году обвиняемый размещал на своей странице в одной из социальных сетей видеозаписи с призывами к осуществлению террористической деятельности, — говорится в заявлении.

Уточняется, что сам фигурант уже признал вину. В ведомстве напомнили гражданам, что преступления террористической направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких. Наказание за них предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее силовики задержали гражданина России, подозреваемого в государственной измене. Он принимал участие в подготовке покушения на руководителя оборонного предприятия. Установлено, что мужчина планировал убийство на территории Белгорода.