Задержанный выпрыгнул из машины полиции и погиб под колесами

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Башкирии сотрудники полиции задержали мужчину «за наркотики», однако по пути в отделение закованный в наручники гражданин выпрыгнул из полицейской машины и попал под колеса другого автомобиля, передает Telegram-канал Mash Batash. Предполагается, что так 35-летний Максим Загидуллин был намерен сбежать от правоохранителей, однако его задавила встречная машина. Загидуллин скончался в больнице, не приходя в сознание.

Авторы поста не уточнили, что именно инкриминировали участнику событий. По имеющимся данным, задержанный работал в автосервисе села Красноусольский. В конце трудовой недели он доехал до Стерлитамака, приобрел там синтетических наркотиков и отправился на машине домой. В это время полиция уже была у него на хвосте.

Загидуллина задержали возле сервиса. На него надели наручники, посадили на заднее сиденье и повезли в отделение, когда он решил бежать.

Ранее на шоссе Энтузиастов в Москве произошло ДТП, после которого началась стрельба. Там столкнулись четыре автомобиля, водитель одного из которых достал травматический пистолет и выстрелил в ногу другому водителю. Уточняется, что, кроме раненного при стрельбе, также есть пострадавшие.