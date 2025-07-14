Как оформить дарственную на машину в России: пошаговая инструкция

Подарить автомобиль — это не только щедрый жест, но и юридически оформляемая процедура. Дарственная, или договор дарения, позволяет передать авто безвозмездно другому человеку. Расскажем, как правильно оформить дарственную на машину в России, чтобы избежать ошибок.
Что такое дарственная на машину
Дарственная на машину — это договор, по которому одна сторона (даритель) передает другой стороне (одаряемому) транспортное средство без оплаты. Такой договор можно заключить между родственниками, друзьями или даже посторонними людьми.
Когда нужен договор дарения<h1>
Оформление дарственной может понадобиться, если вы:
Хотите подарить авто ребенку, супругу или родителю.
Передаете машину близкому человеку безвозмездно.
Хотите избежать уплаты налога на доходы при продаже автомобиля.
Важно: между близкими родственниками налог на дарение не уплачивается, но все равно необходима регистрация сделки.
Как оформить дарственную на автомобиль
Процедура оформления дарственной довольно проста. Следуйте этим шагам:
1. Подготовьте документы:
Паспорт дарителя и одаряемого.
ПТС (паспорт транспортного средства).
СТС (свидетельство о регистрации ТС).
Договор дарения (можно составить самостоятельно).
2. Составьте договор дарения. Документ должен содержать:
ФИО и паспортные данные сторон.
Информацию об автомобиле (марка, модель, VIN, год выпуска и другие характеристики).
Указание на безвозмездную передачу авто.
Дату и подписи сторон.
3. Посетите ГИБДД. После подписания договора одаряемый должен зарегистрировать авто на себя:
Подать заявление через «Госуслуги» или лично в отделении ГИБДД.
Предоставить все необходимые документы.
Оплатить госпошлину.
Получить новое СТС и внести изменения в ПТС.
Теперь вы знаете, как оформить дарственную на автомобиль быстро и правильно. Следуя этим шагам, вы сэкономите время и избежите лишних хлопот.
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