Как оформить дарственную на машину в России: пошаговая инструкция

Как оформить дарственную на машину

Как оформить дарственную на машину в России: пошаговая инструкция

Подарить автомобиль — это не только щедрый жест, но и юридически оформляемая процедура. Дарственная, или договор дарения, позволяет передать авто безвозмездно другому человеку. Расскажем, как правильно оформить дарственную на машину в России, чтобы избежать ошибок.

Что такое дарственная на машину

Дарственная на машину — это договор, по которому одна сторона (даритель) передает другой стороне (одаряемому) транспортное средство без оплаты. Такой договор можно заключить между родственниками, друзьями или даже посторонними людьми.

Когда нужен договор дарения<h1>

Оформление дарственной может понадобиться, если вы:

Хотите подарить авто ребенку, супругу или родителю. Передаете машину близкому человеку безвозмездно. Хотите избежать уплаты налога на доходы при продаже автомобиля.

Важно: между близкими родственниками налог на дарение не уплачивается, но все равно необходима регистрация сделки.

Как оформить дарственную на автомобиль

Процедура оформления дарственной довольно проста. Следуйте этим шагам:

1. Подготовьте документы:

Паспорт дарителя и одаряемого.

ПТС (паспорт транспортного средства).

СТС (свидетельство о регистрации ТС).

Договор дарения (можно составить самостоятельно).

2. Составьте договор дарения. Документ должен содержать:

ФИО и паспортные данные сторон.

Информацию об автомобиле (марка, модель, VIN, год выпуска и другие характеристики).

Указание на безвозмездную передачу авто.

Дату и подписи сторон.

3. Посетите ГИБДД. После подписания договора одаряемый должен зарегистрировать авто на себя:

Подать заявление через «Госуслуги» или лично в отделении ГИБДД.

Предоставить все необходимые документы.

Оплатить госпошлину.

Получить новое СТС и внести изменения в ПТС.

Теперь вы знаете, как оформить дарственную на автомобиль быстро и правильно. Следуя этим шагам, вы сэкономите время и избежите лишних хлопот.

Ранее мы писали, как выбрать SUP board.