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14 июля 2025 в 18:00

Как оформить дарственную на машину в России: пошаговая инструкция

Как оформить дарственную на машину Как оформить дарственную на машину Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Подарить автомобиль — это не только щедрый жест, но и юридически оформляемая процедура. Дарственная, или договор дарения, позволяет передать авто безвозмездно другому человеку. Расскажем, как правильно оформить дарственную на машину в России, чтобы избежать ошибок.

Что такое дарственная на машину

Дарственная на машину — это договор, по которому одна сторона (даритель) передает другой стороне (одаряемому) транспортное средство без оплаты. Такой договор можно заключить между родственниками, друзьями или даже посторонними людьми.

Когда нужен договор дарения<h1>

Оформление дарственной может понадобиться, если вы:

  1. Хотите подарить авто ребенку, супругу или родителю.

  2. Передаете машину близкому человеку безвозмездно.

  3. Хотите избежать уплаты налога на доходы при продаже автомобиля.

Важно: между близкими родственниками налог на дарение не уплачивается, но все равно необходима регистрация сделки.

Как оформить дарственную на автомобиль

Процедура оформления дарственной довольно проста. Следуйте этим шагам:

1. Подготовьте документы:

  • Паспорт дарителя и одаряемого.

  • ПТС (паспорт транспортного средства).

  • СТС (свидетельство о регистрации ТС).

  • Договор дарения (можно составить самостоятельно).

2. Составьте договор дарения. Документ должен содержать:

  • ФИО и паспортные данные сторон.

  • Информацию об автомобиле (марка, модель, VIN, год выпуска и другие характеристики).

  • Указание на безвозмездную передачу авто.

  • Дату и подписи сторон.

3. Посетите ГИБДД. После подписания договора одаряемый должен зарегистрировать авто на себя:

  • Подать заявление через «Госуслуги» или лично в отделении ГИБДД.

  • Предоставить все необходимые документы.

  • Оплатить госпошлину.

  • Получить новое СТС и внести изменения в ПТС.

Теперь вы знаете, как оформить дарственную на автомобиль быстро и правильно. Следуя этим шагам, вы сэкономите время и избежите лишних хлопот.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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