Дорожный конфликт на востоке Москвы перерос в стрельбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Шоссе Энтузиастов в Москве произошло ДТП, после которого началась стрельба, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Как указывает телеканал, столкнулись четыре автомобиля, водитель одного из которых достал травматический пистолет и выстрелил в ногу другому водителю. Уточняется, что кроме раненого при стрельбе также есть пострадавшие.

Ранее водитель в Санкт-Петербурге устроил стрельбу из травматического пистолета после того, как врезался в припаркованную машину во дворе на улице Английской. По словам очевидцев, мужчина после столкновения был «вне себя» и стрелял в женщину, которая укрылась в подъезде. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что подозреваемый трижды выстрелил в свою машину.

16 января в Москве водитель «Нивы» не остановился на соответствующую просьбу сотрудников ДПС и попытался скрыться на МКАД. В результате образовалась длительная погоня, нарушителя преследовали не менее 10 машин сотрудников полиции. Полицейские приняли решение открыть огонь по колесам авто, поскольку водитель продолжал движение, не реагируя на просьбы сотрудников.