МВД показало видео погони со стрельбой за водителем «Нивы» в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вечером 16 января водитель «Нивы» не остановился на соответствующую просьбу сотрудников ДПС и попытался скрыться на МКАД, в результате чего образовалось длительная погоня, нарушителя преследовали не менее 10 машин сотрудников полиции. Мужчина продолжал движение, несмотря на просьбы остановиться. Полицейские приняли решение открыть огонь по колесам авто. Нарушителя задержали и отправили на медосвидетельствование. На него составлено девять протоколов о нарушении КоАП.

Сотрудники Госавтоинспекции в соответствии с Федеральным законом «О полиции» для остановки транспортного средства применили табельное оружие. После того, как выстрелами были повреждены три колеса «Нивы», машина остановилась, а водителя задержали и доставили в отдел полиции, — говорится в сообщении.

В отделении полиции на вопрос, почему не остановился, мужчина ответил, что был занят. Чем именно он был занят, не пояснил, поскольку, с его слов, это «секретно».

Ранее в поселке Кавалеровский Приморского края 16-летний подросток без прав устроил погоню с применением оружия и спровоцировал ДТП. Во время патрулирования инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Honda Domani, водитель которого превышал скорость, игнорируя правила дорожного движения. Требования остановиться сидевший за рулем проигнорировал, после чего началась погоня.