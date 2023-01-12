Момент стрельбы после ДТП в Санкт-Петербурге попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель в Санкт-Петербурге устроил стрельбу после того, как врезался в припаркованную машину во дворе на улице Английской, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области. Мужчину задержала полиция. Момент самой стрельбы из травматического пистолета попал на видео.

Нарядом полиции задержан 31-летний неработающий гражданин. <...> Гражданин доставлен в отдел полиции. У него изъят травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в пресс-службе.

По словам очевидцев, мужчина после столкновения был «вне себя» и стрелял в женщину, которая укрылась в подъезде. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что подозреваемый трижды выстрелил в свою машину.

6 января в Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими почти на окраине города в районе Кольского проспекта. Сотрудники патрулировали улицу на автомобиле и заметили женщину, идущую по проспекту с пистолетом в руках. Правоохранители остановились и крикнули ей, чтобы та бросила оружие. Женщина открыла стрельбу, ответным огнем ее ранили.