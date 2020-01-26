Томские следователи задержали директора китайской лесозаготовительной компании «Гринвуд», 12 работников которой погибли при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области.
Как
Установлено, что среди погибших — 11 граждан Узбекистана. По заявлению МИД, 26 января их тела
Как писал NEWS.ru, Следственный комитет завёл дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» в связи с гибелью людей при возгорании в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проконтролировать ход расследования этого уголовного дела.
Возгорание в одноэтажном деревянном доме произошло в ночь на 21 января, при тушении огня были обнаружены тела 11 погибших, двое мужчин успели эвакуироваться самостоятельно. Позже было найдено тело ещё одной жертвы пожара.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен