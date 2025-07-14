Пожар унес жизни почти десятка пенсионеров в доме престарелых Девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в США

По меньшей мере девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в американском штате Массачусетс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти. Отмечается, что трагедия произошла в городе Фолл-Ривер.

В результате пожара еще 30 человек были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. Всего в заведении для пожилых Gabriel House проживали около 70 человек. Причина пожара расследуется, но, по предварительным данным, поджога не было. Отмечается, что власти склоняются к проблемам с проводкой.

Ранее в Тюменской области к логическому концу подошла история с нелегальным пансионатом, где четыре года назад в результате пожара погибли семь пенсионеров. Пожар в неофициальном доме престарелых под Тюменью произошел 9 января 2021 года.

Суд вынес приговоры двум полицейским, которые, зная о нарушениях в заведении, игнорировали их. С учетом «смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств» один из правоохранителей получил три года условно с испытательным сроком два года. А другой — 2,5 года условно с испытательным сроком полтора года.