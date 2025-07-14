В Китае восхитились жестким ответом Москвы на провокации Мерца NetEase: РФ жестко отреагировала на попытку ФРГ выставить ей миллиардный счет

Россия жестко отреагировала на попытку Берлина выставить ей миллиардный счет, пишет АБН24 со ссылкой на NetEase. На фоне блокировки западными странами около $300 млрд (23,5 трлн рублей) российских активов канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что их разморозят только после того, как РФ компенсирует Украине ущерб в €500 млрд (39 трлн рублей).

Китайские журналисты назвали слова Мерца серьезной ошибкой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Германии о ее исторических долгах перед Москвой, начиная с интервенции 1918–1922 годов и включая компенсации за освобождение и восстановление Европы после Второй мировой войны. Дипломат также предложила Мерцу лично оплатить реставрацию шедевров Дрезденской галереи, выполненную советскими специалистами, напомнили аналитики.

Авторы китайского издания подчеркнули, что требование Мерца к России открывает путь для встречных претензий. Например, Польша в 2022 году направила Германии ноту с требованием выплатить $1,3 трлн за ущерб от Второй мировой войны. Аналитики отметили, что страны вроде ФРГ и Японии не вправе выдвигать подобные финансовые требования, и назвали позицию канцлера несостоятельной.

Ранее политолог Дмитрий Суслов заявил, что Мерц готовит страну к военному столкновению с Россией. По мнению эксперта, с этой целью канцлер занимается милитаризацией Германии.