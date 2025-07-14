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14 июля 2025 в 12:29

В Китае восхитились жестким ответом Москвы на провокации Мерца

NetEase: РФ жестко отреагировала на попытку ФРГ выставить ей миллиардный счет

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Россия жестко отреагировала на попытку Берлина выставить ей миллиардный счет, пишет АБН24 со ссылкой на NetEase. На фоне блокировки западными странами около $300 млрд (23,5 трлн рублей) российских активов канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что их разморозят только после того, как РФ компенсирует Украине ущерб в €500 млрд (39 трлн рублей).

Китайские журналисты назвали слова Мерца серьезной ошибкой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Германии о ее исторических долгах перед Москвой, начиная с интервенции 1918–1922 годов и включая компенсации за освобождение и восстановление Европы после Второй мировой войны. Дипломат также предложила Мерцу лично оплатить реставрацию шедевров Дрезденской галереи, выполненную советскими специалистами, напомнили аналитики.

Авторы китайского издания подчеркнули, что требование Мерца к России открывает путь для встречных претензий. Например, Польша в 2022 году направила Германии ноту с требованием выплатить $1,3 трлн за ущерб от Второй мировой войны. Аналитики отметили, что страны вроде ФРГ и Японии не вправе выдвигать подобные финансовые требования, и назвали позицию канцлера несостоятельной.

Ранее политолог Дмитрий Суслов заявил, что Мерц готовит страну к военному столкновению с Россией. По мнению эксперта, с этой целью канцлер занимается милитаризацией Германии.

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