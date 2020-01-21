https://static.news.ru/photo/d1e28250-3c0a-11ea-95fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Следственный комитет завёл дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» в связи с гибелью людей при возгорании в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области.

Спасатели обнаружили 11 человек мёртвыми после тушения пожара, двоим удалось выбраться из горящего одноэтажного дома. По данным экстренных служб региона, возможно, что погибшие являются иностранными рабочими, приехавшими из Узбекистана и трудящимися в лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд», передаёт РИА Новости.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил штаб, созданный в связи с трагедией, лично.

Генконсул Узбекистана в РФ Юсуп Кабулжанов сообщил, что консульство выясняет судьбу пострадавших при пожаре и окажет необходимую помощь.

Как писал NEWS.ru ранее, следователи изучат обстоятельства, приведшие к возгоранию траулера Enigma Astralis. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры на борту загоревшегося судна находились 47 человек, в данный момент им ничего не угрожает.